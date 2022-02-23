КГБ: Дмитрий Нирвана в последний момент думал о товарищах, которые стояли за его спиной

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Федосюк в последний момент думал о товарищах, которые стояли за его спиной. Об этом рассказали в видеофильме "Нирвана. Выстрел в сердце" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Альфа" - особый род наших сотрудников. Даже умирая, боец может выдернуть чеку из гранаты. Стреляет из любого положения: лежа, сидя, стоя, в падении, и попадает в цель 100%. Это особые люди, которых не просто нужно уважать, ими надо гордиться. Уверен, что в этот последний момент, в этот самый миг наш сотрудник, наш молодой парень думал уже не о жизни, а о своих товарищах, которые стояли за его спиной", - рассказал подполковник КГБ Беларуси в отставке Анатолий Стаскевич.

Как отметил отец Дмитрия Федосюка Юрий, его сын считался щитовиком. Их задача - ориентироваться оперативно и без планировок. От скорости принятия решения, логики, профессиональной чуйки зависят жизни заложников, мирных граждан. "Шел впереди, и за ним его команда. Спокойно, уверенно, зная, что если что - он их прикроет. Вот так и случилось", - сказал он.

Скриншот из видео "Беларусь 1"

"Существует много вариантов штурма, и он будет зависеть от конкретных обстоятельств. Есть варианты, когда диктуется скоротечность событий. Преступники уже пошли на крайние меры - тут нужно вклиниваться и проводить меры. Но если есть время просчитать все, он будет подготовленный, неожиданный, с максимальным количеством специальных средств, - подчеркнул офицер группы "А". - В автобусе нам не обязательны двери. Для нас проникнуть сложности не составляет. И откуда мы появимся, окажется сюрпризом для преступников".

Как сообщалось, 28 сентября 2021 года при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.-0-