КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы Рух". Об этом в эфире СТВ заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА.

"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы Рух". Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера", - рассказал Константин Бычек.

По его словам, вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в сети интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб.-0-