КГБ располагает информацией о намерениях совершить теракты в Беларуси - Тертель

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГБ Беларуси располагает информацией о намерениях совершить теракты на территории страны, заявил сегодня председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы располагаем достоверной информацией о намерениях по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - сказал Иван Тертель.

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