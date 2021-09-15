КГБ задержал подозреваемых в поджоге дома Олега Гайдукевича

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГБ задержал подозреваемых в поджоге дома депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов они рассматривали уничтожение имущества перечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью записи так называемых покаянных видео", - рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, имелись данные, что к противоправной деятельности, помимо семейства Войтеховичей, имеют отношение и иные лица, личности которых на тот момент не были установлены. "Это лица, которые использовались в качестве курьеров для передачи денежных средств, помогали в проведении наблюдения, рекогносцировки местности по местам жительства потенциальных жертв, снабжали исполнителей видеоаппаратурой для последующей записи террористических актов и передачи этих видеозаписей иностранным заказчикам. По соображениям конспирации ни Олег Гайдукевич, ни члены его семьи не были посвящены в проводимые оперативно-разыскные мероприятия. Любое нехарактерное поведение могло насторожить злоумышленников, что в перспективе осложнило бы установление личности и нейтрализацию всех участников экстремистского формирования. В день совершения террористического акта в отношении Гайдукевича КГБ принял исчерпывающий перечень мер, направленный на недопущение уничтожения его имущества, причинения вреда его жизни и здоровью", - отметил представитель КГБ.

"Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками", - добавил Константин Бычек.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст.289 УК (акт терроризма). "Задержаны более 20 человек - как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников", - проинформировал представитель КГБ.-0-