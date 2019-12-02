КГК Беларуси: режим по борьбе с отмыванием денег соответствует требованиям международных стандартов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Беларуси соответствует основным требованиям международных стандартов, за последнее время его уровень значительно улучшился. Об этом заявил журналистам директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Ашхабаде с 24 по 29 ноября прошло заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ЕАГ). Для Беларуси это было особое заседание, потому что на нем рассматривался вопрос об оценке действующей в стране системы по борьбе с этими преступлениями. По результатам заседания принято решение, что действующий в стране режим по борьбе с отмывание денег и финансированием терроризма соответствует основным требованиям международных стандартов. Беларусь получила высокие оценки и рейтинги. Нам удалось значительно улучшить свои показатели: на протяжении 10 лет мы находились в усиленном мониторинге ЕАГ, а теперь будем на стандартном", - сказал Вячеслав Реут.

Оценка проходила по 40 критериям соответствия законодательства Беларуси рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы. По мнению экспертов, в Беларуси есть понимание рисков и угроз, выработан достаточно эффективный механизм противодействия. На высоком уровне находится взаимодействие всех элементов структуры: правоохранительных органов, департамента финансового мониторинга, банков, министерств и других ведомств. Тесное сотрудничество названо "сильной стороной белорусской системы". В качестве примера была приведена организация контроля над проведением II Европейских игр. В то же время представители международного сообщества определили и имеющиеся недостатки национальной системы. Например, отмечен недостаточный контроль в сфере деятельности некоммерческих организаций.

Вячеслав Реут подчеркнул, что такая высокая оценка работы Беларуси в этом направлении даст стране возможность снизить риски взаимодействия с зарубежными банками. "У нас хороший отчет. Страны и компании, которые сотрудничают с нами, увидят, что в стране существует режим, с помощью которого можно отследить законность совершения финансовых операций и обеспечить соблюдение всех международных требований, и станут к нам более благосклонны. Соответственно, все наши кредитные рейтинги будут повышены, как следствие, уменьшатся ставки по кредитам", - заключил он.-0-