КГК берет под жесткий контроль наличие масок и дезсредств в аптеках

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие масок и иных индивидуальных средств защиты в аптечной и торговой сети, больницах и поликлиниках должно быть обеспечено к 13 апреля. С тех, кто не выполнит поручение, будет жесткий спрос. Об этом сегодня заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии контрольного ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии с участием руководителей торговых организаций, ретейлеров, аптечных сетей, государственных органов, ответственных за выпуск медицинских средств защиты, рассмотрена текущая ситуация по обеспечению населения товарами повышенного спроса, обстановка на потребительском рынке в целом.

Накануне КГК провел мониторинг наличия масок и респираторов, антисептиков и отдельных лекарственных средств (парацетамола) в аптечной сети регионов и Минска. Из 130 аптек маски и респираторы имелись только в 33 (25%), антисептики на спиртовой основе - в 35 (27%), парацетамол - в 15 (11%). "Шквал звонков идет на горячие линии в МАРТ и Комитет госконтроля. За два часа вчера к нам поступило 44 звонка. Большинство касались высоких цен на защитные средства, парацетамол, а также лимоны, имбирь и чеснок либо их отсутствия", - отметил Леонид Анфимов.

Он адресовал упрек концерну "Беллегпром", предприятиям которого не удалось обеспечить потребность населения в медицинских масках, мобилизовав швейные предприятия, также отметил нерасторопность руководства облисполкомов и Мингорисполкома, "потому что не задействованы мощности предприятий бытового обслуживания, где сохранились швейные производства". Кроме того, не смогли максимально привлечь к решению проблемы частные швейные предприятия.

"Эти медицинские изделия не требуют каких-то космических технологий и суперсовременного оборудования, особой квалификации работников. Зато предприятия легкой промышленности сетуют на проблему со сбытом продукции и конкуренцию на рынке. Но медицинские макси сегодня - это гарантированный сбыт и рентабельность неплохая, до 31%. Почему тогда наши швейники так пассивно отнеслись к этому заказу?" - задал риторический вопрос Леонид Анфимов. По его мнению, это проявление малой мобильности, неповоротливости производств.

Зато большую расторопность проявили нечестные дельцы, решившие нажиться на ситуации. "В СМИ такие случаи давно окрестили емкой фразой - экономическое мародерство", - сказал Леонид Анфимов. Во время мониторинга КГК установлены факты реализации по завышенным ценам товаров повышенного спроса, закупленных через посредников. Например, одна из столичных аптек продавала по цене Br24,96 отечественное дезинфицирующее средство для обработки рук - оно было приобретено через цепочку из трех недобросовестных посредников, что увеличило цену более чем в три раза. В Бобруйске контролеры нашли в продаже антисептический гель для рук стоимостью Br22,97 за флакон 850 г - это почти в четыре раза дороже, чем его купил минский посредник у местного завода-производителя.

"Сегодня на совещании главой государства была поставлена задача: до понедельника все аптечные сети, больницы и поликлиники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезсредствами", - напомнил присутствующим глава КГК.

Также Леонид Анфимов отметил, что продажа медицинских масок и других средств индивидуальной защиты должна быть организована в магазинах Белкоопсоюза, сети автозаправочных станций и других объектах торговли и услуг.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы промышленность выпускала необходимый товар в нужном количестве, а торговля его реализовывала с минимальной наценкой", - заключил Леонид Анфимов.-0-

Фото Сергея Шелега