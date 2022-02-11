КГК: число организаций, выплачивающих зарплату несвоевременно, сокращается

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последний год наблюдается тенденция к сокращению числа организаций, которые выплачивают заработную плату несвоевременно. Об этом журналистам заявил сегодня заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы - начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло по итогам прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Комитет государственного контроля провел сегодня горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. "Поступило 35 обращений граждан. Они касались в основном невыплаты заработной платы ликвидированными или находящимися в стадии ликвидации организациями. Как правило, граждане, которые обращались по этим вопросам, уже прошли судебные инстанции, но вместе с тем средства взыскать не могут. По таким организациям мы поработаем с Департаментом финансовых расследований на предмет того, почему эти организации вышли в стадию ликвидации, где деньги, которые они заработали. Потому что в основном это строительные организации, работники работу выполнили, но по факту за 3-4 месяца не получили заработную плату", - рассказал Виктор Бурло.

По его словам, еще одно из обращений было в отношении частной клининговой компании, которая также не выплатила работникам заработную плату. "Клининговая компания находится в Минске, но по факту работники работают в различных городах республики. По данному вопросу мы проведем соответствующее контрольное мероприятие, - отметил замначальника. - Если говорить в целом по ситуации со своевременностью выплаты заработной платы, то за последний год наблюдается тенденция к сокращению числа организаций, которые выплачивают заработную плату несвоевременно. Если сравнить статистику февраля 2021 года и текущего года на 1 февраля, то количество таких организаций сократилось в 1,6 раза. КГК на постоянной основе проводит мероприятия по контролю за своевременностью выплаты заработной платы. Это и посредством изучения информации, поступившей по обращениям, проведения горячих линий. При проведении контрольно-аналитических мероприятий мы всегда смотрим вопрос своевременности выплаты заработной платы и, соответственно, соблюдения трудового законодательства".

В 2021 году Комитетом госконтроля проведено 125 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства. В целом по выявленным КГК фактам несвоевременной выплаты заработной платы за прошлый год к административной ответственности привлечены 119 юридических и 509 физических лиц на сумму Br101,7 тыс.

Одним из инструментов выявления фактов несвоевременной выплаты заработной платы являются обращения граждан. Так, в 2021 году в Комитет госконтроля по вопросам в сфере трудовых отношений, связанных с несвоевременностью выплаты заработной платы, выплатой зарплаты "в конвертах", правильностью оформления трудовых отношений между работниками и нанимателями, обратились 493 гражданина.

Еще 104 обращения по вопросам своевременности выплаты заработной платы, выплаты вознаграждений по гражданско-правовым договорам и другим вопросам трудового законодательства поступило в 2021 году в ходе проведения работниками Комитета госконтроля прямых и горячих телефонных линий.-0-