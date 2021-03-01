КГК готовит ряд законодательных инициатив для борьбы с выплатами зарплат в конвертах

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля на плановой основе ведет борьбу с выплатами зарплат в конвертах и намерен выступить с рядом законодательных инициатив по данной проблеме. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Тему выплаты заработной платы по так называемым серым схемам председатель КГК назвал злободневной. По его словам, Комитет госконтроля и его структурное подразделение - Департамент финансовых расследований - плотно занимаются этим вопросом. "Есть конкретные результаты, - отметил руководитель КГК. - Мы это будем делать на плановой основе с внесением ряда законодательных инициатив, чтобы в дальнейшем вопрос не возникал в повестке дня в принципе".

"Я призываю граждан помочь нам в этом вопросе. В этом должны быть заинтересованы именно люди, которые получают заработную плату. Получать должны не в конверте, а по ведомости, чтобы в дальнейшем у них не было проблем", - подчеркнул Василий Герасимов. Например, если от зарплаты в конверте не уплачены взносы в фонд соцзащиты, то человек не получит пенсию.-0-

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