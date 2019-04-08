КГК и финансовая милиция за неделю выявили факты бесхозяйственности на 533 объектах АПК

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля и Департамента финансовых расследований проверяют молочно-товарные фермы, мехдворы, зернотоки, ход весенне-полевых работ. Только с 1 по 5 апреля выявлены факты бесхозяйственности и неэффективного использования имущества на 533 объектах сельхозорганизаций во всех регионах республики, сообщили БЕЛТА в КГК.

По итогам мероприятий устранены выявленные недостатки и наведен порядок на 167 объектах. К административной ответственности привлечены 68 должностных лиц сельхозорганизаций и 6 юридических лиц, к дисциплинарной - 171 должностное лицо, в том числе 6 заместителей председателей райисполкомов, курирующих АПК.

Органами финансовых расследований 5 апреля возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц сельхозпредприятий и райисполкомов.

Так, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса в отношении руководителей сельхозпредприятия в Бешенковичском районе. Бездействие этих должностных лиц привело к невыполнению Программы развития молочной отрасли Витебской области на 2012-2015 годы. Сельхозпредприятию причинен ущерб на сумму более Br100 тыс. Такова стоимость приобретенной по программе в 2012 году доильной установки для фермы, реконструкция которой осуществлялась за бюджетные средства. Уже весной 2017 года установка вышла из строя из-за того, что помещение не соответствовало предъявляемым к нему требованиям и периодически подтапливалось грунтовыми водами. Почти двухлетний простой дорогостоящего оборудования должностные лица сельхозпредприятия и местного райисполкома игнорировали: доильный зал так и не был приведен в надлежащее состояние, установка не отремонтирована.

Мониторинг состояния производственной дисциплины в сельхозорганизациях продолжается.-0-