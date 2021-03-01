КГК исследовал объекты незавершенного строительства - проблема очень серьезная

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля по поручению Президента изучил ситуацию с объектами незавершенного строительства и пришел к выводу, что проблема весьма серьезная. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отношении государственной собственности мы сконцентрировались в первую очередь на поручении, которое вы давали по незавершенному строительству. Проблема очень серьезная. По республике таких объектов 4465. Из них 47% - это те, которые не строятся более 5 лет. 19% - те, которые свыше 20 лет", - проинформировал председатель КГК главу государства.

После доклада Президенту в беседе с журналистами он уточнил: "Все эти объекты необходимо обследовать с точки зрения состояния, целесообразности дальнейшего строительства или сноса того, что есть с выходом на конкретную программу по каждому объекту - в какие сроки, за какие средства это будет сделано. Работа в этом направлении комитетом будет продолжена вместе с органами власти".

Василий Герасимов рассказал также, что доложил Президенту о работе КГК в части контроля за эффективностью расходования бюджетных средств. "Что касается бюджета и государственной собственности, то уже в этом году мы внесли достаточно серьезные предложения в области бюджета, которые сейчас прорабатываются правительством", - отметил он на встрече с главой государства.-0-