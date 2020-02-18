КГК изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новой системы оплаты труда изучается Комитетом государственного контроля в каждой области и Минске, сообщили БЕЛТА в КГК.

Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат, - до введения новой системы и начисляемой в новых условиях.

"В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.", - разъясняют в ведомстве.

На 17 февраля в Комитет госконтроля поступила одна жалоба - от работников СДЮШОР Гомельской области. В настоящее время по данному факту проводится мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.

Что касается других организаций, то там, где Комитет госконтроля уже проанализировал начисление заработной платы, нарушений не установлено. КГК продолжит изучение этого вопроса при помощи проверок и контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.-0-