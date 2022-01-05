КГК мониторил торговую сеть накануне праздников: нарушения выявлены в 73% объектов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предновогоднюю декаду Комитет госконтроля проводил мониторинг торговых объектов во всех регионах страны: соблюдается ли законодательство о ценообразовании, правила торговли (в том числе ассортиментные перечни), санитарные нормы и правила. В итоге нарушения были выявлены в 178, или в 73%, объектов, рассказали корреспонденту БЕЛТА в КГК.

"Ситуация на потребительском рынке в целом оставалась стабильной, покупательский спрос удовлетворен по всем группам товаров, - отметила заведующая сектором контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг КГК Галина Вежель. - Но при этом среди обследованных в ходе мониторингов 243 объектов нарушения выявлены в 178. В том числе нарушения установленного порядка формирования цен, правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований и другие".

В 18 случаях имело место необоснованное завышение цен. Например, в 7 объектах торговли Могилевской области на 38 наименований социально значимых товаров предельные торговые надбавки были выше нормы на 3,2-33,4 процентного пункта.

А один из витебских магазинов на превышении попался повторно: по 11 наименованиям социально значимых товаров надбавки оказались выше на 11,6-20,8 процентного пункта.

Были и случаи несоблюдения ассортиментных перечней. Например, в одном из частных магазинов Витебска в продаже не оказалось тортов (пирожных), сухарных изделий, хлебцев, соли йодированной, кофе натурального, картофеля, капусты, свеклы и других предусмотренных ассортиментным перечнем товаров. Недостаточно были представлены бараночные изделия, мука, макаронные изделия, масло растительное.

"В ходе мониторингов пресечены факты продажи некачественных товаров. Так, в одном из магазинов Бреста продавались мясные и колбасные изделия собственного производства без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Фактически, использованное для изготовления этой продукции мясо было неизвестного происхождения - в бухгалтерии отсутствовали товаросопроводительные документы на его поставку. В итоге деятельность торгового объекта приостановлена ввиду грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства", - рассказала Галина Вежель.

В трех магазинах Гродно в продаже во время проведения мониторинга оказались загнившие фрукты и овощи. В торговом объекте Молодечненского района обнаружены на прилавках два наименования товаров с истекшим сроком годности.

В ходе мониторингов выявленные нарушения по возможности устранялись сразу: изымались из реализации товары с истекшими сроками годности и без необходимой информации, были оформлены дополнительные заявки на отсутствовавшие товары, приведены в соответствие с законодательством завышенные цены. И субъектам торговли по всем фактам нарушений дополнительно направлены рекомендации по их устранению.-0-