КГК: на начало февраля в Беларуси был 21 дом с превышением нормативных сроков строительства

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольно-аналитические мероприятия Комитета государственного контроля показывают, что в регионах и Минске все еще принимаются недостаточные меры по завершению долгостроев, а также недопущению появления новых сверхнормативных объектов. Такая информация приведена в публикации журнала "Государственный контроль" , сообщает БЕЛТА.

Президент поручил завершить в первом полугодии строительство 35 остававшихся на 1 сентября прошлого года долгостроев. Однако, по данным КГК, на 1 февраля не обеспечен ввод в эксплуатацию в нормативные сроки 21 жилого дома, в том числе 11 из указанных 35 долгостроев. В числе отстающих - Минская область - 10 домов, Витебская - 4, Гродненская - 2, Минск - 5.

Например, в Минской области в городе Червень срок строительства многоквартирного жилого дома по ул. Победы превысил нормативный в 3,1 раза; жилого дома №13 по генплану в поселке Прилуки - в 1,7 раза, многоквартирного дома по ул. Советской в Жодино - в 1,5 раза. Их строительная готовность на начало февраля этого года составляла 33%, 75% и 95% соответственно.

В Щучине Гродненской области никак не введут 3-й пусковой комплекс жилого дома №4 по генплану по ул. Советской (строительная готовность - 93%).

В Витебске "зависли" на 89%, 84% и 69% готовности соответственно общественно-жилой комплекс по просп. Черняховского (нормативный срок превышен в 5,5 раза), 10-этажный трехсекционный монолитный дом по ул. Короткевича (в 3,1 раза), застройка квартала в границах улиц Ленина, Чехова, Суворова, Грибоедова (в 2,9 раза).

Проблемные долгострои Минска - это жилой дом №16 в районе улиц Быховской, Пензенской, Сенницкой, Радищева и дом по пер. Калининградскому. А также официально уже не долгострои, но фактически более чем долгожданные две многоэтажки со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянками - "наследие" бывшего застройщика ООО "Тамбаз", с которым теперь приходится разбираться КУП "УКС Советского района города Минска".

Как отмечает КГК, превышение сроков строительства, в основном, объясняется отсутствием достаточного и ритмичного финансирования, ненадлежащей организацией работ. Порой сказывается и отставание строительства инженерных сетей, внесение изменений в проектно-сметную документацию.

Случается, что заказчики хитрят, формально скрывая долгострои путем приостановления строительства (иногда по 6-8 раз) и продления сроков возведения домов.

КГК изучил обстоятельства и причины возникновения долгостроев, местным органам власти внесены предложения по исправлению ситуации, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Данный вопрос сейчас находится на особом контроле на всех уровнях власти.-0-