КГК отметил отсутствие серьезных нарушений в ходе вступительной кампании

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля подвел итоги контроля за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году и разработал предложения по совершенствованию порядка организации кампании, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Отчет о работе госкомиссии представлен главе государства.

Контроль обеспечивался на всех этапах вступительной кампании - от проведения централизованного тестирования (ЦТ) до зачисления абитуриентов в учреждения высшего и среднего специального образования на все формы обучения. В состав госкомиссии были включены 8 представителей контрольного ведомства, ее деятельность обеспечивала созданная на базе КГК рабочая группа. Всего в нынешнем году свыше 220 работников комитета были заняты в этих контрольных мероприятиях.

"В работе организационных и приемных комиссий выявлены отдельные нарушения и недочеты, которые не оказали влияния на результаты зачисления. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фактов коррупции не установлено", - отметили в КГК.

От участия в ЦТ отстранены 11 абитуриентов за использование шпаргалок, мобильных телефонов и другие нарушения правил.

На базе рабочей группы госкомиссии и областных комиссий во время вступительной кампании работали горячие линии. Всего поступило 12 устных и 16 письменных обращений, по каждому из которых даны разъяснения и приняты меры реагирования. В основном обращения касались получения консультаций по вопросам ЦТ, вступительных испытаний, проведения конкурса и порядка зачисления в вузы и ссузы.-0-