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15 сентября 2021, 14:40

КГК отреагировал на все поступившие сообщения о росте цен на лекарства

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля принял меры по всем сообщениям на тему обоснованности цен на лекарства, поступившим на онлайн-панель, размещенную в мае 2021 года на сайте контрольного ведомства, сообщили БЕЛТА в КГК.

Всего на онлайн-панель "Сообщить о завышении цен на лекарства" поступило 13 сообщений, большинство которых касалось увеличения стоимости отдельных лекарственных препаратов по сравнению с прошлым годом.

Госконтролеры изучили каждую конкретную ситуацию. Как показал анализ формирования цен, подорожание лекарств было обусловлено изменением курса валют. К примеру, закупочная цена на импортный препарат "Мирапекс ПД ретард" 0,375 мг №30 осталась на прежнем уровне (5 евро), но с учетом валютного курса стоимость препарата в аптеках РУП "Белфармация" возросла с Br17,7 в 2020 году до Br23,27 в 2021-м.

Были сообщения о повышении стоимости лекарств с марта 2021 года. Оказалось, что в отдельных случаях цены возросли из-за изменения валюты платежа, а также различной фасовки препаратов.

Так, до 2021 года закупочная цена на импортный спрей для носа "Септаназал" (для взрослых) составляла $2,32, в текущем - 1,98 евро. Стоимость этого лекарства в аптеках стала выше из-за изменения курса белорусского рубля к разным валютам.

В 2020 году "Фурасол" (порошок в пакетах) реализовывался в аптеках по 5 и 15 штук в упаковке. Стоимость одного пакета в большей упаковке была Br1,37-1,55, в меньшей - Br2,3-3,22. Поскольку в 2021 году поставки препарата были только меньшими упаковками, у покупателя сложилось впечатление о его подорожании.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения поступивших на онлайн-панель сообщений, КГК установил факты применения аптечными сетями максимальных надбавок. В частности, газоотводная трубочка для новорожденных Windiк в гомельской аптеке на момент мониторинга продавалась по цене Br40,72, сформированной с торговой надбавкой 32,97% из возможных 33%. Из-за применения максимальной надбавки спрей "Септоназал" реализовывался в минских аптеках трех аптечных сетей по цене Br11,42.

Комитет госконтроля предложил аптечным сетям пересмотреть подходы к ценообразованию.

Также выявлены факты невыполнения требований Надлежащей аптечной практики. С 1 февраля этого года остатки лекарственных средств в аптеках следовало переоценить на сумму введенного НДС (10%). Как выяснилось, в аптеке горпоселка Краснополье Могилевской области это требование выполнили, но цену на упаковке не поменяли. В результате в чеке при покупке препаратов "Сермион", "Пирацетам", "Аэртал" была указана новая цена и скидка 10%, а на упаковке - прежняя цена, что дезориентировало покупателей.

Мониторинг цен в аптечной сети будет продолжен.-0-

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