КГК предлагает распространить требования к государственным учебно-спортивным учреждениям на частников

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля считает целесообразным внести изменения в Санитарные нормы и правила "Требования к учреждениям дополнительного образования детей и молодежи, специализированным учебно-спортивным учреждениям", распространив их на индивидуальных предпринимателей и организации негосударственной формы собственности, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие предложения внесены в Совет Министров, сообщили БЕЛТА в КГК.

КГК в первом полугодии провел мониторинг соблюдения индивидуальными предпринимателями и организациями негосударственной формы собственности, оказывающими физкультурно-оздоровительные услуги, законодательства в сфере физической культуры и спорта, а также порядка распоряжения госимуществом. Итоги этого мониторинга подтверждают необходимость внесения изменений в нормативные документы.

На начало года в стране насчитывалось более 3 тыс. соответствующих организаций негосударственной формы собственности и ИП, а также немало общественных объединений. Только в учреждениях образования Минска более 70 общественных объединений арендуют помещения для оказания услуг по различным видам спорта.

Единые требования к обучению и оказанию физкультурно-оздоровительных услуг определены только для государственных организаций. Это стало причиной того, что в частных организациях и общественных объединениях имели место допуск детей к занятиям без медицинских справок, необеспечение их раздевалками, а также формальный подход к проведению инструктажа по технике безопасности (такие факты установлены во всех регионах республики).

На момент проведения мониторинга не все индивидуальные предприниматели, тренеры организаций и общественных объединений имели специальную подготовку, а также соответствовали квалификационным требованиями для допуска к педагогической деятельности.

Например, в Гомельской области не имели профессионального образования два преподавателя ГООО "Спортивный клуб таэквондо "Торнадо", в Минской области в ОО "Борисовская федерация восточных единоборств" - тренер и инструктор, в Минске - тренер МОО "Спортивный клуб таэквондо "Спарта".

Кроме того, некоторые ИП и тренеры не проходили обязательный медицинский осмотр (в частности, в Минской области проводили с детьми занятия без прохождения медосмотра пять из семи индивидуальных предпринимателей, а также работники пяти из шести организаций, подвергнутых мониторингу).

В отдельных случаях зафиксированы нарушения при предоставлении частным организациям и общественным объединениям объектов госсобственности. Так, вместо договоров аренды помещений заключались договоры на оказание услуг; помещения передавались в пользование без заключения договора и взимания арендной платы; не включались в договоры все арендуемые площади, а также расходы арендодателя по их обслуживанию. Выявлены и факты несвоевременной платы за арендуемые помещения.-0-