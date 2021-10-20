КГК принял участие в заседании рабочей группы Европейской организации высших органов аудита

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Комитета государственного контроля приняли участие в XIХ ежегодном заседании рабочей группы Европейской организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ), которое проходило 19 и 20 октября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в КГК.

Заседание рабочей группы ЕВРОСАИ по экологическому аудиту было посвящено тематике "зеленого перехода". На встрече участники обсудили актуальные вопросы аудиторской деятельности в экологической сфере и меры, предусмотренные для предотвращения негативных изменений окружающей среды в Европе. Был рассмотрен вклад высших органов аудита (ВОА) в деятельность, которая направлена на содействие перехода на возобновляемые источники энергии и к "зеленой" экономике.

Внимание также уделили обмену опытом и практическим наработкам по проведению национальных экологических аудитов, выработке рекомендаций для повышения эффективности государственной политики и стратегических документов, которые реализуются в данной области. Свой опыт и результаты контрольной деятельности представили ряд европейских стран.

Помимо этого, на заседании обсудили результаты деятельности рабочей группы за прошедший период и определили приоритетные направления работы на перспективу.-0-