КГК проведет 10 декабря горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 10 декабря горячую линию на тему "Доступность и качество банковских услуг", сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.
Жители Беларуси могут сообщить информацию о фактах навязывания банками дополнительных услуг; лоббировании интересов страховых или лизинговых компаний, финансовых консультантов; необоснованно высокой стоимости услуг или завышенном размере штрафных санкций; отсутствии инфраструктуры для снятия наличных денежных средств с банковских карт и т.д.
Комитет госконтроля предлагает гражданам высказать конструктивные предложения по улучшению ситуации.
Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 по тел.: 8 (017) 328-69-40.
"Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам", - подчеркнули в КГК.-0-