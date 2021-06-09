КГК проведет 10 июня горячую линию на тему доступа посторонних в детские учреждения и прочие объекты

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 10 июня проведет горячую линию по вопросам предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в образовательные учреждения и на потенциально опасные объекты, сообщили БЕЛТА в КГК.

Имеются в виду профессионально-технические и средние специальные, детские дошкольные учреждения, учреждения спортивной сферы, оздоровительные лагеря. К потенциально опасным объектам относятся заброшенные, недостроенные здания и сооружения.

Горячая линия открыта с 11.00 до 13.00 по телефону 328-69-40. В ней участвуют представители главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля.

Жители Минска и регионов страны могут сообщить информацию о возможности бесконтрольного входа в учреждения образования, в том числе оздоровительные лагеря, а также на другие объекты.

"Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам", - подчеркнули в КГК.

Аналогичные горячие линии уже состоялись во всех областных комитетах госконтроля.

Поступившая информация будет использована при проведении тематических контрольных мероприятий.-0-