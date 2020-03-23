КГК проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления зарплат в бюджетной сфере

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда, сообщили БЕЛТА в КГК.

Работники бюджетных организаций не только Минска, но и всех регионов страны с 11.00 до 13.00 могут сообщить на телефонную линию о фактах снижения зарплаты за январь и февраль этого года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. Также консультацию по вопросам начисления зарплаты могут получить специалисты бухгалтерских и экономических служб.

Каждое обращение будет проанализировано, дана объективная оценка изложенным фактам.

Номер прямой телефонной линии - 8 (017) 328-69-40.-0-