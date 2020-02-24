КГК проведет 25 февраля прямую телефонную линию по теме начисления зарплаты бюджетникам

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 25 февраля прямую телефонную линию по теме начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новых условий оплаты труда, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жители всех регионов страны смогут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. В КГК проанализируют каждое обращение, дадут объективную оценку изложенным фактам.

Обратиться на прямую телефонную линию можно с 14.00 до 17.00 по номеру 8 (017) 327-20-15.-0-