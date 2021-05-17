КГК проведет горячие линии о доступности рынков для производителей сельхозпродукции

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с 18 по 24 мая проведет горячие линии во всех областях Беларуси и Минске по вопросу доступности рынков для производителей продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Жители республики и представители субъектов хозяйствования могут высказать критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы рынков. Комитет госконтроля предлагает также персоналу рынков поделиться мнением об имеющихся недостатках и мерах для улучшения работы.

Горячая линия 18 мая будет работать в двух регионах: в Гомельской области она организована с 10.00 до 12.00 по телефону 8(0232) 23-83-68; в Брестской - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8(0162) 21-18-40.

Комитет государственного контроля Витебской области будет принимать звонки с 19 по 21 мая: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно обратиться к специалистам областного КГК по телефонам 8(0212) 37-89-39 и 8(0212) 37-61-49.

На 21 мая горячая линия запланирована в двух регионах: в Могилевской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8(0222) 62-46-30, в Минской - с 10.00 до 13.00 по телефону 8(017) 374-16-88. Кроме того, информацию насчет продажи собственной продукции на рынках столичного региона можно отправить по электронной почте на адрес областного Комитета госконтроля kgkminobl@mail.belpak.by.

В Гродненской области горячая линия состоится 24 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8(0152) 79-88-13 и 8(0152) 79-88-26.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на горячую линию КГК 20 мая с 10.00 до 13.00 по телефону 8(017) 327-54-09.

Госконтролеры проанализируют информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.-0-