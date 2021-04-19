КГК проведет горячую линию по состоянию детских садов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля сегодня проведет горячую линию на тему "Проблемы и недостатки при содержании объектов дошкольного образования" с участием представителей управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК и Министерства образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал контрольного ведомства.

С 14.00 до 16.00 жители Минска и регионов республики могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий и сооружений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, а также мебели и оборудования по тел. 8(017) 328-69-40.

Комитет госконтроля предлагает и работникам детских садов высказать свое мнение о проблемах в обеспечении безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях.

Фото- и видеоматериалы можно присылать на электронную почту kgk@mail.belpak.by. "Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам", - заверили в КГК.

С 12 по 16 апреля аналогичные тематические горячие линии провели все областные комитеты госконтроля.-0-