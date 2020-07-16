КГК проведет горячую линию по вопросам необоснованного увольнения и задержек с зарплатой

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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля проведет с 17 по 24 июля горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников и несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:
в Брестской области - 80162211876, 80162211869;
Витебской - 80212376153;
Гомельской - 80232238385;
Гродненской - 80152798817, 80152798821, 80152798824;
Минской - 80172840906, 80172840342;
Могилевской - 80222624775, 80222624784, 80222624773;
в Минске - 80173285909, 80173286683.-0-