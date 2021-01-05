КГК проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 6 января проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК.

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о подобных случаях. Каждое обращение будет проанализировано и приняты меры в соответствии с законодательством.

Обратиться на горячую линию можно с 10.00 до 12.00 по номеру 8 (017) 328-69-40.-0-