КГК проводит опрос о качестве учебного процесса в вузах и доступности общежитий

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля на своем сайте проводит интернет-опрос о качестве учебного процесса в вузах и доступности общежитий, сообщили БЕЛТА в КГК.
КГК предложил посетителям сайта ответить на вопросы о качестве учебного процесса, информационном обеспечении учреждений высшего образования, уровне проведения практик, возможности участия в международной и научной деятельности вузов. Есть также вопросы о доступности общежитий для студентов, их санитарно-техническом состоянии, плате за проживание и так далее.
Опрос проводится до 11 ноября 2021 года.-0-