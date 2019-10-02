КГК проводит в регионах горячие линии по закупкам у населения излишков продукции

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные комитеты госконтроля проводят горячие линии по закупкам у населения излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, а также собранной дикорастущей, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жители регионов могут сообщить о недостатках и нарушениях, а также внести предложения по совершенствованию заготовительной деятельности.

В Гродненской области с 1 по 3 октября горячая линия открыта по телефонам 8 (0152) 79-88-26, 79-88-31.

КГК Минской области проведет горячую линию 4 октября с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 284-16-88. В этот день граждане также могут отправить сообщение по электронной почте kgkminobl@mail.belpak.by.

Аналогичную горячую линию КГК Брестской области проведет 8 октября с 9.00 до 13.00 по телефонам 8 (0162) 21-19-18, 21-18-23, 21-25-08.

Жители Витебской области смогут дать оценку работе заготовителей, сообщить о недостатках и нарушениях, а также высказать свои предложения специалистам КГК 9 октября с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0212) 37-54-53, 37-61-48.

В Гомельской и Могилевской областях такие горячие линии уже состоялись.-0-