КГК регистрирует десятки обращений из-за невыплаченных вознаграждений по гражданско-правовым договорам

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитет государственного контроля поступают десятки обращений, в которых граждане жалуются, что им не выплатили полностью или частично вознаграждение по гражданско-правовым договорам, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Поступают десятки обращений, в которых граждане жалуются на то, что им не выплатили полностью или частично вознаграждение по гражданско-правовым договорам. Например, было установлено, что столичная организация заключала с гражданами договоры на выполнение строительно-монтажных работ через почтовые отправления. Получив такой договор, гражданин подписывал его и отправлял обратно заказчику. Экземпляра на руках у него не оставалось. Впоследствии работы выполнили, но предусмотренные договором подряда деньги были выплачены не в полном объеме. С момента окончания срока действия договора прошло более года, но организация полностью так и не рассчиталась", - рассказали в контрольном ведомстве.

В то же время оснований для взыскания денег с организации у граждан не было из-за отсутствия документов, которые подтверждали взаимоотношения с заказчиком. В первую очередь это касается договора подряда.

К недобросовестному заказчику, который не уплатил налоги и страховые платежи в бюджет Фонда социальной защиты населения, были приняты меры. Информация о выявленных фактах нарушения направлена в инспекцию МНС и Минское городское управление ФСЗН для привлечения должностных лиц организации к ответственности.

Комитет госконтроля призывает граждан быть внимательными, подписывая документы при вступлении в гражданско-правовые отношения с субъектами хозяйствования. В таких ситуациях необходимо иметь при себе свой экземпляр договора подряда, подписанный другой стороной (при заключении договоров подряда один экземпляр остается у организации, второй - у исполнителя), а также акт выполненных работ, подписанный в двустороннем порядке.-0-