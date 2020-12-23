КГК указал недостатки в надзорной деятельности органов Минсельхозпрода

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпроду предложено повысить эффективность надзорных мероприятий. Об этом сообщил журналистам начальник управления координации контрольной (надзорной) деятельности Республики Беларусь Комитета госконтроля Денис Бартош, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня участники заседания Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности рассмотрели практику контрольной (надзорной) деятельности органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия, обсудили способы ее совершенствования.

"Комитет госконтроля и Генпрокуратура проанализировали деятельность организаций надзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, качества зерна, муки, крупы, комбикормов. Уделено внимание и вопросам рационального распределения трудовых и материальных ресурсов. Посмотрели, насколько результаты контроля соответствуют количеству проведенных мероприятий, - рассказал Денис Бартош. - Установлены многочисленные факты, когда инспекторы по 4-5 раз выносили предписания об устранении нарушений и только после этого принимались административные меры. Были случаи, когда нарушения и вовсе не были исправлены, а инспекторы так и не приняли должных мер".

Общий вывод аналитических мероприятий - в организациях Минсельхозпрода занижен контроль за результатами надзорных мероприятий. Указано также на недостаточную квалификацию инспекторов и необходимость повышения их материально-технической обеспеченности. Информация обо всех недостатках с рекомендациями по их исправлению направлена в Минсельхозпрод и подведомственные органы.

"КГК совместно с Генпрокуратурой в следующем году продолжит анализировать контрольную деятельность государственных органов. В частности, Генпрокуратура предложила изучить практику работы местных финансовых органов по контролю за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств", - добавил Денис Бартош.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при Комитете госконтроля в декабре 2017 года. В его состав включены представители КГК, Генпрокуратуры, других государственных органов, а также бизнес-сообщества.-0-