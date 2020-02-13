КГК в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году мы, как и прежде, проводили приемы, изучали письма и обращения граждан. Приняли около 2,7 тыс. граждан, рассмотрели 7,5 тыс. письменных обращений. Это говорит о том, что КГК доверяют, часто даже видят в нем последнюю инстанцию, которая может разрешить жизненные проблемы людей", - отметил Леонид Анфимов.

Многие также принимают участие в общественных обсуждениях на сайте контрольного ведомства. "Спасибо большое тем, кто откликается на просьбы КГК. Я считаю, что это взаимный интерес: важно и нам, и людям, потому что многие их проблемы решаются оперативно", - добавил он.

В планах на 2020 год - завершить работу по созданию системы народного контроля, формированию постов и групп внештатных инспекторов КГК. "В стране есть много неравнодушных людей, которые готовы подставить плечо, поделиться информацией о каких-то негативных моментах и вместе решать проблемы государства", - заключил глава КГК.-0-