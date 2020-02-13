КГК в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 13 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:08 Минфин планирует разместить гособлигации на российском рынке в II квартале - Белковец Экономика
15:04 Более 15 тыс. многодетных семей направят на строительство жилья в 2020 году Общество
15:03 Единую онлайн-площадку неиспользуемого госимущества планируется запустить в марте Экономика
15:02 В 15 семьях Гомельской области в 2019 году родился шестой ребенок Регионы
14:55 Более 95% заявлений на разморозку семейного капитала связаны с улучшением жилищных условий Общество
14:52 Банк развития профинансировал в 2019 году более 800 проектов малого и среднего бизнеса Экономика
14:51 Почти 50 золотых свадеб торжественно отметили в Гомельской области в 2019 году Регионы
14:49 Госкомимущество предлагает за одну базовую 451 объект недвижимости Экономика
14:48 Минтруда назвало лидеров среди регионов по открытию счетов на семейный капитал Общество
14:45 После обмена автомобилями бывший владелец похитил машину у нового хозяина в Гомеле Происшествия
14:38 Минстройархитектуры разъяснило порядок использования семейного капитала на жилье Общество
14:35 В Минской области проживают свыше 3,5 тыс. бывших воинов-интернационалистов Регионы
14:33 Белорусский биатлонист Виктор Кривко не смог выйти в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло Спорт
14:16 В Брестской области милиционеры по горячим следам задержали грабителя Происшествия
14:14 В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции Экономика
14:11 В Нидерландах обнаружили еще одну посылку с бомбой В мире
14:10 Афиша выходного дня: забег "ЗаКаханне", свидание лам и "Прыродная сталоўка" Афиша
14:06 Более 415 млн детей живут в зоне военных конфликтов - Save the Children В мире
14:03 Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году Общество
13:59 Половина билетов на минский финал Лиги чемпионов по мини-футболу раскуплена менее чем за неделю Спорт
13:50 Стоимость топлива и плановое повышение тарифов отразились на ускорении роста цен в январе - МАРТ Экономика
13:49 Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси Общество
13:46 Лукашенко пригласили совершить визит в Швейцарию Президент
13:45 Шерстнев вручил свидетельства о рождении тройняшек семье Малишевских Регионы
13:45 Продукция АПК Беларуси в 2019 году стала продаваться на 18 новых рынках Экономика
13:38 КГК в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан Общество
13:35 В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния госпредприятий - Крутой Экономика
13:25 Более 60% браков в 2019 году зарегистрировано в торжественной обстановке Общество
13:23 Доллар и евро на торгах 13 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:21 Финансовая милиция в 2019 году выявила свыше 650 преступлений Общество
Все новости
Все новости
Общество
13 февраля 2020, 13:38

КГК в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан

Леонид Анфимов во время заседания
Леонид Анфимов во время заседания

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля в 2019 году принял с обращениями около 2,7 тыс. граждан. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году мы, как и прежде, проводили приемы, изучали письма и обращения граждан. Приняли около 2,7 тыс. граждан, рассмотрели 7,5 тыс. письменных обращений. Это говорит о том, что КГК доверяют, часто даже видят в нем последнюю инстанцию, которая может разрешить жизненные проблемы людей", - отметил Леонид Анфимов.

Многие также принимают участие в общественных обсуждениях на сайте контрольного ведомства. "Спасибо большое тем, кто откликается на просьбы КГК. Я считаю, что это взаимный интерес: важно и нам, и людям, потому что многие их проблемы решаются оперативно", - добавил он.

В планах на 2020 год - завершить работу по созданию системы народного контроля, формированию постов и групп внештатных инспекторов КГК. "В стране есть много неравнодушных людей, которые готовы подставить плечо, поделиться информацией о каких-то негативных моментах и вместе решать проблемы государства", - заключил глава КГК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Анфимов КГК
Новости рубрики Общество
Александр Авраменко Более 15 тыс. многодетных семей направят на строительство жилья в 2020 году
Во время круглого стола Более 95% заявлений на разморозку семейного капитала связаны с улучшением жилищных условий
Светлана Белаш Минтруда назвало лидеров среди регионов по открытию счетов на семейный капитал
Фото из архива Минстройархитектуры разъяснило порядок использования семейного капитала на жилье
Иван Эйсмонт. Фото из архива Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году
Фото из архива Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси
Главное
Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования
Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис
Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год
Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния госпредприятий - Крутой
Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси
Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году
В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло
Посольство Швейцарии открылось в Минске
О здоровье, транспорте и соцуслугах - Кунцевич встретился с жителями деревни Косичи
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: даже случайное употребление допинга надо исключить
Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане
До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля
Квартира – с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" – грандиозная праздничная акция ко Дню Святого Валентина
Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей изменят
Минюст предлагает упорядочить подготовку проектов нормативных правовых актов
Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят в Минске
"Раубичи" готовы принять чемпионат Европы по биатлону - Гагиев
Более Br200 млн возвращено в бюджет по итогам проверок КГК в 2019 году
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.