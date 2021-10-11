КГК: в аптеках Минской области число нарушений по завышению цен на лекарства снижается

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля отмечает снижение числа нарушений, которые связаны с завышением цен на лекарства в аптеках Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Комитет государственного контроля продолжает проводить мониторинг цен на лекарственные препараты в аптечной сети. В нем также принимают участие специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли, учреждений здравоохранения, представители профсоюзов. "Результаты проверки показывают, что в последнее время наблюдается сокращение количества выявляемых нарушений в аптечной сети Минской области. Так, если в марте текущего года превышения допустимых цен установлены в 18 аптеках региона, то в августе - только в одной", - рассказали в контрольном ведомстве.

С начала года в Минской области проанализировали ситуацию в более чем 200 аптеках, которые принадлежат 30 аптечным сетям, а также в двух оптовых сетях. Было установлено, что в 21 аптеке 8 аптечных сетей отсутствовали в продаже лекарственные препараты первой необходимости, а в 39 аптеках 9 аптечных сетей превышен допустимый рост цен на лекарства. В их числе востребованные "Анальгин", "Парацетамол", "Омепразол", "Аспикард", "Лизиноприл", "Ангримакс", "Грипполек", "Арпетол", "Ксилин", "Диклофенак", "Алюгель" и другие.

Так, в отдельных аптеках Слуцка цена на "Анальгин" была завышена на 17,7 %, "Грипполек" - на 17,6 %, "Лансазол" - на 18,3 %, а в аптеке Солигорска допустимые цены были превышены на "Аспикард" (на 11,8 %), "Ангримакс" (на 6,6 %) и другие лекарства.

По итогам мониторинга цены на лекарства откорректированы и приведены в соответствие с законодательством. Контрольные мероприятия в аптечной сети будут продолжены.-0-