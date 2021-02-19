КГК в феврале провел мониторинг в 130 аптеках по вопросу обоснованности цен на лекарства

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с заинтересованными ведомствами в феврале провел контрольно-аналитические мероприятия по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства в связи с изменением налогового законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в контрольном ведомстве.

В поле мониторинга попали 130 аптек, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности.

Установлено, что в начале февраля практически повсеместно выросли розничные цены на лекарства как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями применяемых торговых надбавок.

Например, в одной из аптек Витебска розничная цена на препарат "Периндоприл" увеличилась на 34,9% не только из-за применения НДС, но и из-за повышения в пять раз торговой надбавки. В столичной аптеке стоимость препарата "Сумамед" выросла более чем на 40%, в том числе из-за увеличения надбавки в семь раз.

На сегодня некоторые меры по ограничению в аптечных сетях розничных цен на лекарства приняты, в том числе путем введения скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. Так, в государственной аптечной сети предоставляются скидки от 2 до 10%, в некоторых частных аптечных сетях - до 5%.

Но некоторые организации проигнорировали рекомендации Министерства здравоохранения об ограничении розничных цен на лекарственные препараты. В отношении таких аптечных сетей КГК с заинтересованными ведомствами будет применять соответствующие меры.

Контрольно-аналитические мероприятия в аптечной сети продолжатся.-0-