КГК включил в план выборочных проверок на I полугодие 2021 года более 3 тыс. субъектов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в областях и столице, сообщили БЕЛТА в КГК.

Проанализировано 18 133 субъекта хозяйствования. В результате исследования высокую степень риска присвоили 6346 субъектам (35%), а в планы выборочных проверок включили 3060 субъектов (48% от числа субъектов с высокой степенью риска). "При этом 436 субъектов будут подвергнуты совместной проверке", - отметили в КГК.

Всего на первое полугодие запланировано 3607 проверок, из которых надзорными определены 2715. Они касаются вопросов обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

Больше всего проверок проведет МЧС - 971, Минтруда и соцзащиты - 545, Минздрав - 409, Минприроды - 338, Госстандарт - 324, Минфин - 230 и МНС - 226. Органы прокуратуры и КГК проведут 62 и 66 проверок соответственно.

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Минске включено 410 проверок, в Брестской области - 484, Витебской - 486, Гомельской - 548, Гродненской - 458, Минской - 696 и Могилевской области - 525.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.-0-