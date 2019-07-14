КГК выявил недостаточный уровень подготовки к уборочной в сельхозорганизациях Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 24-28 июня провел мониторинг подготовки к уборочной кампании 80 сельхозорганизаций Беларуси. Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки к проведению уборки урожая зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, сообщили БЕЛТА в КГК.

В частности, установлены факты низкой готовности зерноуборочной техники, зерносушильного хозяйства, а также приписки по готовности техники и сушильного хозяйства. Так, низкая готовность зерноуборочных комбайнов была установлена в 33 сельхозорганизациях страны. В 12 из них выявлено искажение отчетности (техника числится исправной). И это при том, что в отдельных хозяйствах комбайны даже не были сняты с длительного хранения. В КУСХП "Улльский" Шумилинского района на 27 июня из семи зерноуборочных комбайнов только один был на ремонте, остальные шесть находились на хранении (ремонтные работы даже не начинались). Однако предприятие отчиталось в райсельхозпрод о готовности 7 комбайнов. А в СУП "Северный" Городокского района на 28 июня из 10 комбайнов были исправны только 2, еще 3 комбайна были в стадии ремонта. Как пояснили в хозяйстве, из-за занятости механизаторов на заготовке кормов к ремонту остальных 5 комбайнов даже не приступали. Похожая ситуация была выявлена в некоторых хозяйствах Ивацевичского, Крупского, Бобруйского, Ветковского, Дятловского, Слонимского, Лидского, Пуховичского, Калинковичского и Климовичского районов.

Кроме того, не были решены вопросы обеспечения сельхозорганизаций механизаторскими кадрами для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. По этой причине в некоторых хозяйствах не ведется подготовка комбайнов к уборке урожая. Так, в ОАО "Родина" Калинковичского района на 27 июня к ремонту 4 комбайнов не приступали из-за отсутствия механизаторов (из шести комбайнов в исправном состоянии только 2). В ЛРСУП "Можейково" Лидского района на 26 июня по причине отсутствия механизаторов не проводили ремонт 3 зерноуборочных комбайнов.

Не лучшим образом подготовлены к приемке зерна зерносушильные комплексы и складские помещения, что может повлиять на своевременность доработки зерна и его сохранность. Так, в 24 хозяйствах не были подготовлены зерносушильные комплексы, в 18 - склады для приемки урожая. Например, в КСУП "Березина-агропродукт" Молодечненского района на 25 июня не был подготовлен к работе зерносушильный комплекс: он не очищен от мусора, в загружных и выгружных ямах оставалось прошлогоднее зерно, не отремонтирована топка. Не проведена дезинсекция складских помещений для хранения зерна на 26 июня в РСУП "Совхоз "Лидский", КСУП "Ваверка-Агро" и КСУП "Бердовка-Агро" Лидского района, в ОАО "Экспериментальная база "Дашковка" и ОАО "Могилевская райагропромтехника" Могилевского района.

Особую тревогу вызывает низкая обеспеченность хозяйств средствами пожаротушения. Например, нехватка огнетушителей выявлена в ходе мониторинга в ОАО "Могилевская райагропромтехника" и ОАО "Экспериментальная база "Дашковка" Могилевского района, ЗАО "Полыковичское" и ОАО "Шкловский агросервис" Шкловского района, филиале "Воротынь" ОАО "БЗТДиА Бобруйского района, ОСП "Подсобное хозяйство" ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод".

Обеспокоенность вызывают состояние трудовой дисциплины механизаторов и соблюдение правил техники безопасности (это чревато повреждением дорогостоящей сельскохозяйственной техники). Например, в ОАО "Белыничский райагропромтехснаб" 30 июня при уборке рапса загорелся зерноуборочный комбайн. Механизатор был в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичная ситуация была в КСУП "Краковка" Ошмянского района, где 11 июня во время заготовки кормов произошло возгорание кормоуборочного комбайна. Огнем повреждено оборудование моторного отсека, кабина и колеса. Предполагаемая причина пожара - неисправность проводки электрооборудования. По информации Гродненского областного управления МЧС, работающий на кормоуборочном комбайне механизатор находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время комитет государственного контроля проводит мониторинг хода уборочных работ.-0-