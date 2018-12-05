КГК выступает за единый подход к организации питания пациентов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Беларуси нуждается в едином подходе к организации питания пациентов. Об этом заявил сегодня председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на коллегии КГК, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллегия рассмотрела результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на питание пациентов государственных организаций здравоохранения. Проведенная в 2018 году масштабная работа госконтролеров выявила немало недостатков. "Качество питания - лишь одна сторона проблемы. Куда и как тратятся бюджетные средства, нет ли лазеек в законодательстве, в самой организации питания, насколько рационально и оптимально выстроена система закупок? Экономические и финансовые аспекты, как показали результаты проверки, не стали предметом озабоченности ни Министерства здравоохранения, ни местных органов власти", - сказал Леонид Анфимов.

Когда питание обеспечивают сами учреждения здравоохранения, закупки сырья и продуктов проводятся на конкурсной основе. Когда этим занимаются специализированные организации (УП "Комбинат питания "Витамин" в Минске и УКПП "Диета" в Могилеве), на них не распространяется законодательство о госзакупках. А ведь на эти цели выделяются бюджетные средства. "Почему не установить единый порядок госзакупок для организаторов питания в учреждениях здравоохранения?" - задал вопрос Леонид Анфимов.

"Требует также пересмотра сложившаяся система ценообразования на продукты для учреждений здравоохранения. Сейчас цены в этой сфере не подпадают под государственное регулирование. Пользуясь законодательным пробелом, то же УП "Витамин", несмотря на локальный акт, устанавливающий применение надбавок, формировало цены на продукцию не от цены производителя, а от цены поставщика, которым зачастую выступал посредник. В результате только по двум наименованиям продукции учреждениями здравоохранения было излишне выплачено бюджетных средств на сумму почти Br1 млн", - добавил Леонид Анфимов.

Необоснованное посредничество в закупках продуктов для больниц недопустимо - Анфимов Проведенная в 2018 году масштабная работа контрольного ведомства выявила немало проблем, ключевой из которых является обилие посреднических схем при закупке продуктов.

Начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская указала и на другие проблемы, выявленные контрольным ведомством. Среди них факты несоблюдения норм по использованию сырья при приготовлении блюд, неравнозначная замена одних продуктов другими, однообразное питание, воровство продуктов, предназначенных для питания пациентов. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 83 человека, к дисциплинарной - 178. Оштрафованы 11 юридических лиц на сумму Br4,15 тыс. Всего в бюджет возвращено около Br200 тыс. Материалы коллегии с конкретными предложениями по устранению недостатков и нарушений будут направлены в правительство, их реализация взята на контроль.-0-