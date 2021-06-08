КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля прокомментировал одно из новшеств, которое вводится в Уголовный кодекс Беларуси и касается выплат заработной платы в конвертах, сообщает БЕЛТА.

Законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" помимо прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 2431 УК) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 2433 УК). Изменения вступают в силу 19 июня 2021 года.

"Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)", - отметили в КГК.

В контрольном ведомстве обратили внимание, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов - 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время Br29 тыс. и Br72,5 тыс. соответственно).

Кроме того, для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов обязательно должен быть доказан факт их умышленного неначисления. Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.-0-