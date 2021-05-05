КГК: закупка препаратов за счет государственных средств обеспечивает высокий уровень вакцинации

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий уровень вакцинации в Беларуси обеспечивается благодаря закупке препаратов за счет государственных средств. Об этом рассказала журналистам начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Юлия Авхукова, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители высших органов аудита Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши сегодня в формате видеоконференции обсудили результаты параллельного международного аудита по теме "Защита населения от инфекционных заболеваний".

Высшие контрольные органы Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши в 2020-2021 годах оценивали действующую систему защиты населения от инфекционных заболеваний, а также изучали эффективность расходования средств, выделяемых на эти цели. "Инициатором совместного мероприятия стала Словакия, где контрольные органы ранее проверяли результативность использования вакцин. Было решено провести международный аудит, который бы позволил странам обменяться опытом, - рассказала Юлия Авхукова. - В Беларуси вакцины закупаются централизованно за счет средств республиканского бюджета, что обеспечивает достаточно высокий уровень вакцинации и, соответственно, предупреждает заболеваемость".

Как отметила начальник главного управления, проведенная в 2019 году в Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тыс. случаев заболевания. Заболеваемость гриппом среди тех, кто сделал прививку, была в 12,3 раза ниже, чем среди непривитых. "Централизованная вакцинация обеспечивает более высокий уровень иммунизации, чем приобретение препарата за личные средства граждан", - подчеркнула Юлия Авхукова.

Результаты аудита в Беларуси показали: система защиты населения от инфекционных заболеваний работает в целом хорошо, однако выявлены и отдельные проблемы. Выяснилось, что в регионах заявки на закупку вакцин не всегда формировались в соответствии с действующими требованиями.

Это повлекло планирование излишних средств на приобретение препаратов. Например, в Брестской области при составлении заявок не учитывались остатки вакцин в учреждениях здравоохранения, а в Гомельской необоснованно завышались количественные показатели контингента, подлежащего вакцинации. В Минске в заявки на закупку вакцин за счет республиканского бюджета включались препараты, приобретаемые за средства местного бюджета. Также установлено, что не всегда эффективно используются многодозовые препараты, особенно при вакцинации сельского населения.

Полученная во время национальных аудитов информация проанализирована и будет обобщена в итоговом отчете, содержащем рекомендации по устранению выявленных недостатков.-0-