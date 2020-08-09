Кибератаки на сайты госорганов не должны сказаться на работе ЦИК - Ипатов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибератаки на сайты госорганов не должны сказаться на работе Центризбиркома, заявил в эфире ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что это никоим образом не должно сказаться на работе Центризбиркома, поскольку мы выполняем очень важную задачу политического характера. Мы должны обеспечить прохождение выборов в соответствии с белорусским законодательством. Мы смотрели наш сайт, пока не заметили, чтобы что-то произошло. Просто есть возможности помимо интернет-ресурсов решать вопросы. Все эти моменты мы уже обговаривали, готовясь к избирательной кампании", - сказал Вадим Ипатов.

Сайты государственных СМИ и госорганов подверглись DDoS-атаке Сайт tvr.by атаковали около часа с 12.40, vybary2020.by - с 13.36. Сайт mvd.gov.by атаковали 17 минут с 13.18. Атака на сайт oac.gov.by началась в 15.00 и все еще продолжается. Зафиксированы также атаки на ctv.by и sb.by.

По его словам, избирательная кампания демонстрирует высокую активность избирателей, в том числе на зарубежных участках. "Люди не стали дожидаться окончания работы участков, а сразу пошли голосовать. Такая картина нас действительно подстегивает и говорит о том, что все должно быть организовано на высоком уровне", - отметил зампредседателя ЦИК.-0-