Килин избран иностранным членом РАН

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Беларуси, академик Сергей Килин избран иностранным членом Российской академии наук. Такое решение принято 15 ноября 2019 года на общем собрании РАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Иностранными членами Российской академии наук избираются крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового научного сообщества.

Сергей Килин - известный ученый-физик, специалист в области квантовой оптики и квантовой информатики, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор. Автор более 620 научных работ, в том числе 6 монографий. Лауреат Государственной премии Беларуси за цикл работ "Квантовая электродинамика и когерентные ядерные процессы в среде: квантовая и ядерная оптика". В 2014 году награжден медалью Франциска Скорины. Ведет активную преподавательскую работу, читает курсы лекций в БГУ и университетах ряда других стран по квантовой оптике и информатике. Руководитель крупных национальных научных программ и международных научных проектов в области квантовой физики и информатики.

Также он сделал основополагающий вклад в развитие твердотельной квантовой информатики: в его работах впервые предложено использование твердотельных дефектов - так называемых NV-центров в алмазе - для квантовых информационных технологий. Среди других крупных результатов Сергея Килина - первая в СНГ волоконно-оптическая система квантовой криптографии и уникальный квантовый генератор случайных чисел на основе оптоэлектронной пары, работающий на одиночных фотонах.-0-