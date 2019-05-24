Кино под открытым небом: VOKA запускает серию городских кинопоказов

В течение всего лета кино на свежем воздухе можно будет смотреть в рамках новой инициативы видеосервиса VOKA. Первые открытые кинопоказы состоятся в Гродно 25-26 мая, после этого проект будет запущен и в Минске – любимое кино для всей семьи можно будет увидеть на показах в разных местах города, в том числе и на популярных фестивалях. В рамках мероприятий гости уютной лаундж-зоны VOKA смогут присоединиться к сеансам любимого кино, поучаствовать в играх и конкурсах, получить подарки и призы от организаторов.

Кинопоказы станут частью гродненского фестиваля Vulitsa Ezha, который пройдет в последние выходные мая возле ЦСК «Неман» в специальной зоне VOKA. С 14:00 до 22:00 гости лаундж-зоны смогут увидеть новые семейные фильмы и мультфильмы из пакета MEGOGO, включая комедии на кулинарную тему, например, «ИП Пирогова» и «Мишки Банни». В перерывах между показами кинофильмов дети и взрослые проверят свои знания о кино в специальных синема-квизах.

После 20:00 в программе кинопоказов VOKA можно будет увидеть фильмы для аудитории постарше – 25 мая в прайм-тайм покажут «Повар на колесах» и «Я не знаю, как она делает это», вечером 26 мая зрители смогут оценить комедии «Шеф» и «Мой парень – псих». Участники кинопоказов и квизов получат возможность попробовать свои силы в конкурсах от VOKA и получить промокоды на подписку VOKA ТВ и MEGOGO, брендированные подушки, стикеры и другие сувениры от партнеров. Весь контент можно будет увидеть и «с доставкой на дом»: все фильмы и мультфильмы доступны подписчикам видеосервиса VOKA в отличном качестве.

После показов в Гродно уютная кинозона VOKA примет своих гостей на семейном празднике в Минске, который будет проходить 1 июня, в День защиты детей. На мероприятии дети и родители при поддержке VOKA и Cartoon Network смогут не только увидеть любимые мультфильмы от студии – например, «Время приключений», «Удивительный мир Гамбола» и «Вся правда о медведях», – но и поучаствовать в создании мультипликации на воркшопе студии VOKA и в других не менее увлекательных мероприятиях. Также в рамках инициативы состоятся премьерные показы эпизодов из нового мультсериала «Виктор и Валентино», который появится на канале Cartoon Network осенью 2019 года. 23 июня совместно с посольством Великобритании в Республике Беларусь VOKA покажет классику кино и сериалов Туманного Альбиона.

В июле-августе специальные еженедельные показы под открытым небом пройдут в Новой Боровой – жители квартала смогут вместе с любимыми блогерами принять участие в тематических дискуссиях о путешествиях, еде, спорте, экологии, сопровождающихся показом фильмов, поучаствовать в розыгрышах специальных призов от VOKA. 24-25 августа присоединиться к мероприятиям нового проекта от VOKA можно будет в Ботаническом саду.

VOKA – видеосервис c разнообразным контентом: фильмами и сериалами в HD-качестве от онлайн-кинотеатров MEGOGO, ivi, START, Amediateka, популярными ТВ-каналами, онлайн-трансляциями музыкальных и спортивных событий, а также известными фильмами на белорусском языке в разделе CINEVOKA. Для любителей «Вселенной Marvel и Disney» появилась новая подписка Disney c фильмами и мультфильмами от легендарной студии. А в подписке «Все включено» вы можете найти абсолютно весь контент нашего видеосервиса. Подробнее – на https://www.voka.tv/about/ .

Размещение рекламы на БЕЛТА