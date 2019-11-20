Кинологическая служба белорусской таможни выявила с начала года более 64 кг наркотиков

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинологическая служба белорусской таможни за январь - октябрь выявила более 64 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В этом году кинологическая служба белорусской таможни самостоятельно и во взаимодействии с другими таможенными подразделениями выявила 53 факта незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов. В результате изъято 64 кг наркотических средств и около 326 единиц лекарственных препаратов, содержащих психотропы", - рассказали в ГТК. В ведомстве отметили, что высокий уровень натренированности служебных собак таможенных органов позволяет обнаружить даже малое количество наркотических веществ.

Также в ГТК напомнили, что в соответствии с программой трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы Европейского инструмента соседства в 2019 году реализуется проект "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша". Кинологи белорусской таможни приняли участие в совместных тренингах с коллегами из Налоговой администрации Белостока. Во время мероприятий демонстрировались навыки служебных собак по поиску запрещенных к перемещению через границу предметов, происходил обмен опытом.-0-