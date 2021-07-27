Кинопоказы под открытым небом организуют возле "Борисов-Арены"

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле "Борисов-Арены" организуют кинопоказы под открытым небом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по основной деятельности спортивного объекта Кирилл Зимович.

"Кинотеатры под открытым небом с каждым годом становятся все более популярными. Решили создать для жителей Борисова, окрестностей и гостей место, где они смогут собираться с друзьями и знакомыми на большой площадке, общаться и смотреть фильмы. Изначально планировали сделать автокинотеатр, но возникли сложности с трансляцией звука в салон машины из радиоприемника. Продолжаем работать в этом направлении, отправили запрос в Министерство информации для получения радиоволны, однако в процессе решения проблемы будем в тестовом режиме устраивать простые киносеансы под открытым небом", - рассказал Кирилл Зимович.

Показывать фильмы будут на собранных LED-панелях, которые также используют на стадионе во время футбольных матчей. "На площадке не будут крутить премьерные ленты вроде "Черной вдовы" и "Круэллы", однако постараемся подобрать наиболее увлекательные и захватывающие фильмы из давно вышедших. Пока показывали только "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", - отметил заместитель директора.

Расписание сеансов прорабатывается.-0-