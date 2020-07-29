29 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Киото намерен участвовать в реализации белорусско-японских культурных мероприятий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин 29-31 июля находится в рабочей поездке по региону Кансай, - рассказали в белорусском загранучреждении. - Он провел встречу с мэром города Киото, культурной столицы Японии, Дайсаку Кадокавой. На встрече стороны обсудили возможность участия Киото в белорусско-японских культурных мероприятиях, в том числе в прорабатываемых гастролях Национального академического театра имени Янки Купалы".

Кроме того, обсуждалось участие Киото в молодежных обменах между Беларусью и Японией после нормализации эпидемиологической обстановки. В ходе переговоров отдельно затронута тематика межрегионального экономического сотрудничества.

Встречи посла Беларуси с представителями официальных и деловых кругов городов Кобэ и Осака запланированы на 30-31 июля.-0-