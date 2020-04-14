"Киото": все плюсы современности. Цена в новом минском доме - от 2499 рублей за квадратный метр!

Киото - город древний и современный. Японцы гордятся им, как культурной столицей и главным хранителем традиций, но в мире его знают и как один из самых современных мегаполисов со штаб"квартирами известных корпораций. "Киото" - новый и инновационный дом квартала "Азия" в палитре столичного комплекса "Минск Мир". Продажи квартир в нем стартовали на минувшей неделе, и цена квадратного метра на старте многих приятно удивила - от 2499 рублей!
Конечно, начало продаж - это лучшие условия! Но есть и дополнительные плюсы - невероятное количество акций от застройщика этой весной любую покупку делают особенно приятной!
Во-первых, на сайте bir.by работает удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир в дистанционном режиме. Покупатель, который оформит покупку через сайт, получит отличный бонус! При покупке однокомнатной квартиры-студии экономия составит 4 тысячи рублей. При покупке "евродвушки" - 7 тысяч. А приобретение трехкомнатной квартиры в онлайне позволит сэкономить 10 тысяч рублей!
Интерфейс интуитивно понятен, и весь процесс покупки - не доставит проблем. Не нужно будет даже посещать офис продаж - курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу: сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца!
Таким образом, если вы живете в другом городе, если у вас очень напряженный рабочий график и не хватает времени, а также если бы вы не хотели посещать публичные места - онлайн-покупка станет выгодным и удобным выходом!
Отметим также очень популярный финансовый инструмент, который помог уже многим семьям решить квартирный вопрос - длительную рассрочку от застройщика. В комплексе "Минск Мир" она предоставляется на 10 лет, платежи не превышают цену арендного жилья в столице, и именно так приобрести квартиру в доме "Киото" становится наиболее выгодно!
А еще началась совершенно уникальная акция "Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!". В комплексе "Минск Мир" можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса. Стоимость квартиры просто делится на 120 частей - это ежемесячные платежи при оформлении покупки в рассрочку на 10 лет. Выплаты составят от 1170 рублей в месяц - суммы, вполне сопоставимые со стоимостью аренды!
Акция распространяется на почти 300 квартир в семи домах различных кварталов – "Квебек" и "Ванкувер" квартала "Северная Америка", "Сидней Люкс" и "Сочи" в квартале "Чемпионов", дом "Вальс" квартала "Мировых танцев", "Москва" – в квартале "Евразия", а также клубный дом "Афины" в квартале "Южная Европа".
Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора - и ваша готовность купить квартиру!
Акция действует на ограниченное количество квартир в комплексе и только на протяжении одного месяца!
На остальные квартиры в "Минск Мире" действует длительная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет на обычных условиях. Первоначальный взнос - от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра!
В апреле у длительной рассрочки появился дополнительный приятный стимул - застройщик объявил акцию "Платежные каникулы"! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. "Платежные каникулы" - это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!
Впрочем, не только ценами квадратного метра и условиями покупки привлекает "Киото", но и своими несомненными достоинствами. Дом расположен на южной стороне квартала "Азия", там, где улица Кижеватова пересекается с улицей Казинца. Рядом - остановки общественного транспорта и удобные магистрали для выезда в любой конец города. В границах комплекса будут две станции новой линии метро.
Квартал просторен и функционален. Здесь будет построен детский сад и торгово-административный центр, будут созданы детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Дворы квартала будут закрыты для транзитного движения транспорта.
Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации, поэтому и в "Киото" новоселий долго ждать не придется. Завершение строительства запланировано через год - в апреле 2021-го!
А рядом - вся инфраструктура комплекса "Минск Мир", самого масштабного в Европе. Здесь будет все " школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово"развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.
При этом строительство делового центра комплекса " Международного финансового центра MinskWorld - уже началось. Активные работы ведутся рядом с будущей станцией метро "Аэродромная".
Хотите жить в современном красивом комплексе, в котором все создано для удобства и комфорта? Приобретайте квартиру в доме "Киото"!
В нем 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Не менее 70% фасада - остекление с бронзовой тонировкой: застекленные лоджии, панорамные окна. Высота потолков - 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра. Лифты - скоростные и бесшумные фирмы OTIS, один из них панорамный.
Одно из неоспоримых преимуществ домов застройщика - просторный входной холл с дизайнерским оформлением, стойкой консьержа и боксом для хранения велосипедов.
Самое время приобрести квартиру в доме "Киото" на старте продаж по очень привлекательной цене!
Для финансирования покупки доступны также выгодные программы кредитования банков-партнеров.
Так, привлекательна партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.
Интересна кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.
Отметим, что покупателям квартир можно в режиме онлайн проследить, как продвигается строительство каждого дома - благодаря видеотуру на сайте застройщика.
Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования квартир в доме "Киото" на сайте bir.by - и получите экономию от 4 до 10 тысяч рублей!
В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
В Минске офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Стиль дома "Киото" - стиль вашего жилья!