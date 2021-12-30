Кирьяк: внести свой вклад в государственное строительство может каждый белорус

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внести свой вклад в государственное строительство может каждый белорус, заявила в эфире СТВ заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк, сообщает БЕЛТА.

"Любой гражданин нашей страны, любой белорус, изучив проект изменений, которые предлагаются в Конституцию, увидит укрепление фундамента нашего будущего, строительство общества, государства, будущего наших детей и внуков. Хочу сказать не официальным языком, а от сердца - я вижу силу правды в этом проекте, силу веры, стабильности, справедливости. Силу добра и мира, потому что мы предлагаем на обсуждение людям нормы, которые закрепляют нашу безопасность. Мы утверждаем наше миролюбие. То есть мы говорим о том, что наша страна не проявляет никакой агрессии по отношению к другим странам. Закрепляются духовные традиции, ценности страны, нашей вековой истории", - сказала Лилия Кирьяк.

Депутат подчеркнула, что внести свой вклад в реальное государственное строительство может каждый. "Проект изменений и дополнений Конституции опубликован в ведущих печатных СМИ. В интернете документ можно найти на Национальном правовом портале. Там же есть возможность высказать свое мнение и внести предложения, заполнив соответствующую форму. К референдуму, который планируется на конец февраля, проект Конституции будет откорректирован с учетом всех мнений", - добавила она.-0-