Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом - Цуй Цимин

4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с поручением главы государства Александра Лукашенко в срочном порядке Китаю предоставлена гуманитарная помощь для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса. "Первая партия помощи белорусской стороны прибыла в Китай, в связи с чем Китай выражает благодарность. Это свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и глубокой дружбе между народами. Китай и Беларусь поддерживают тесную связь и координацию в области профилактики и контроля эпидемии", - сказал Цуй Цимин.

Дипломат сообщил, что по состоянию на 4 февраля в районах Китая было зарегистрировано около 20 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 426 случаев смерти, 666 фактов выздоровления и выписки из больницы. Посол также проинформировал об основных мерах, принятых правительством Китая. "Председатель Си Цзиньпин придает большое значение профилактике и контролю эпидемии. Создана группа по противодействию эпидемии, руководителем которой стал премьер-министр Ли Кэцян. Он отправился в Ухань, чтобы на месте руководить работой. В настоящее время правительство и народ Китая прилагают все усилия для борьбы с эпидемией. Создана всесторонняя и многоуровневая система профилактики и контроля, ориентированная на провинцию Хубэй и город Ухань. Вся проводимая работа открыта, прозрачна", - отметил дипломат.

По его словам, правительство Китая направило большое количество медперсонала в провинцию Хубэй, в частности, 68 медицинских бригад, более 8 тыс. медработников.

Цуй Цимин рассказал также, что Государственный совет КНР учредил единую национальную систему контроля за ситуацией. В настоящее время, по его словам, Китай мобилизовал внутренние ресурсы, открыл зеленый канал для транспортировки материалов и сосредоточился на снабжении медицинским оборудованием провинции Хубэй.-0-

Эвакуированных из Китая граждан РФ, Беларуси и других стран поместят на карантин в Тюменской области Эвакуированные граждане, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.