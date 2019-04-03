Китай и Беларусь прилагают все усилия для успешного развития - Шэнь Юэюэ

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай и Беларусь прилагают все усилия для успешного развития, заявила заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ сегодня на мероприятии в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами, передает корреспондент БЕЛТА.

Шэнь Юэюэ отметила, что Беларусь, как и Китай, прошла непростой исторический путь и выдержала все трудности и испытания, выпавшие на ее долю. "Китай и Беларусь пережили много невзгод и сейчас прилагают все усилия для успешного развития, - сказала она. - Мы дорожим и ценим сегодняшнюю мирную жизнь, наши успехи, которые дались очень нелегко".

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