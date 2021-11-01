Китай намерен вместе с Беларусью продолжить проекты в инициативе "Один пояс, один путь"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай намерен вместе с Беларусью продолжить реализацию совместных высокоэффективных проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также постоянно укреплять сотрудничество в области цифровой экономики. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня на церемонии открытия программы "Семена будущего 2021", которая прошла в онлайн-формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С момента своего запуска в 2014 году программа успешно проводится в Беларуси уже 6 лет подряд, - сказал посол. - На фоне очередного ухудшения эпидемиологической ситуации компания решила провести программу в онлайн-формате, что в полной мере отражает ответственное отношение к здоровью и безопасности учащихся". Дипломат подчеркнул важность осуществления во взаимодействии с министерствами связи и информатизации, образования данной обучающей программы компанией Huawei в Беларуси. Программа направлена на передачу передовых знаний, развитие талантов в области ИКТ и содействие развитию цифровой экономики страны.

Се Сяоюн обратил внимание, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин на Юбилейной конференции по случаю 50-летия со дня восстановления законного места страны в ООН отметил приверженность китайского народа к совместному развитию, оказанию помощи развивающимся странам и постоянному предоставлению новых возможностей для мира посредством развития Китая. "В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества поддерживают стабильную динамику развития на высоком уровне. А сотрудничество в различных областях дает плодотворные результаты, - отметил глава дипломатической миссии. - Китайская сторона готова вместе с белорусской продолжать продвигать высокоэффективные совместные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также постоянно укреплять сотрудничество в области цифровой экономики и придать новый импульс дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя государствами".

Дипломат сказал, что наступила эра глобальной цифровой экономики и в будущем наукоемкая информационная индустрия станет ведущей отраслью. В связи с этим посол обратил внимание, что компания Huawei ответственно работает на белорусском рынке в течение 20 лет, вносит свой вклад в развитие искусственного интеллекта, Интернета вещей, 5G и других технологических разработок. Она открыла учебные центры в белорусских университетах и на сегодняшний день обучила более 2 тыс. молодых белорусских талантов. "С радостью отмечу, что отобранные для программы учащиеся представляют 7 белорусских вузов", - подчеркнул он.

В свою очередь директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь рассказал, что в июне 2021 года во время форума "ТИБО" была проведена церемония запуска программы "Семена будущего" и уже спустя 4 месяца отборочных этапов 20 участников прошли в финал. "Республика Беларусь имеет очень хорошую научную базу и среду для развития талантов, - считает он. - Мы уделяем особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ в Беларуси. Ежегодно в рамках флагманской программы "Семена будущего", международного ИКТ- конкурса, соревнований мы создаем возможности для отобранных на разных уровнях молодых специалистов для межкультурного обмена и обучения в Китае. В то же время самые талантливые ребята получают возможность пройти стажировку в нашей компании".

Министр связи и информатизации Константин Шульган подчеркнул, что данная программа является важной для белорусской стороны. Он сказал, что в Беларуси выстроена система качественной подготовки студентов, а китайская сторона предоставляет дополнительные возможности для обучения в конкретной отрасли. Глава ведомства выразил уверенность, что полученные знания ребята смогут использовать на пользу развития нашего государства. Константин Шульган обратил внимание, что в период эпидемии Беларусь и Китай подтвердили настоящую дружбу, что выражается на всех уровнях.

Министр образования Игорь Карпенко назвал эффективным взаимодействие с китайской компанией. Благодаря реализации образовательной программы студенты имеют возможность побывать в штаб-квартире Huawei в Китае, поработать на самом современном оборудовании в инновационных лабораториях. Он обратил внимание, что призеры и победители программы затем продолжают свое обучение и трудовую деятельность в Беларуси. "Если в 2019 году победителями и лауреатами программы стали 10 студентов из 2 вузов, то в 2020 году - 30 студентов из 8 учреждений высшего образования. Программы проекта способствуют укреплению образовательных связей между Беларусью и КНР, а также свидетельствуют о высокой социальной ответственности компании", - отметил министр. Он пожелал всем участникам программы новых эффективных решений в сфере ИКТ.

В этом году финалистами отборочного тура стали студенты семи белорусских вузов. В частности, это БГУ, БНТУ, БГУИР, Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гомельский госуниверситет им. Франциска Скорины, Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, Полоцкий государственный университет. Победители смогут принять участие в восьмидневной программе, которая будет организована 1-8 ноября. Их ожидает прохождение базовых и продвинутых курсов по 5G, облачным вычислениям; знакомство с традиционным и современным Китаем посредством виртуальных экскурсий; лекции и семинары с экспертами компании; интерактивные занятия с групповыми дискуссиями, дебаты, диалоги за круглым столом; участие в групповом проекте Tech4Good; виртуальное посещение выставочных залов, кампусов и инновационных центров.

Глобальная китайская программа "Семена будущего" была основана в 2008 году. В ней участвуют представители более чем 500 ведущих вузов мира, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. За все время действия программы ее прошли свыше 30 тыс. человек из более 126 стран мира.-0-