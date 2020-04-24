Китай передаст Беларуси очередную партию тестов и средств защиты

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная партия тест-систем и средств защиты из Китая будет доставлена в Минск 25 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Рейс выполняет белорусский грузоперевозчик ОАО "Авиакомпания Трансавиаэкспорт". Сегодня днем грузовой самолет Boeing 747 вылетит в Пекин. Планируется, что вечером 25 апреля он прибудет в Национальный аэропорт Минск с медицинским грузом на борту.

Как сообщили в авиакомпании, вес груза - более 50 т. В составе - тест-системы на выявление COVID-19 и средства защиты (маски, перчатки, очки), предназначенные для белорусской системы здравоохранения.

Заказчиком медицинской партии из Китая выступает МЧС Беларуси, организатором ее получения в КНР - МИД. Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено обеспечить доставку и сопровождение груза в страну.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время самолеты "Авиакомпании Трансавиаэкспорт" выполнят еще несколько рейсов по доставке в Беларусь гуманитарных грузов из Китая по заказу белорусских коммерческих организаций.-0-