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23 июня 2021, 20:24

Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости - Се Сяоюн

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня на открытии международной передвижной выставки "100 лет Коммунистической партии Китая", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году исполняется 100 лет со дня основания Компартии КНР. За это время партия Китая сплотила и повела за собой многонациональный народ страны по пути реализации великого возрождения китайской нации, добилась национальной независимости, быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, все большего могущества и процветания государства и благополучия народа, создала "китайское чудо" в истории развития китайской нации и истории развития человеческого общества, - отметил дипломат. - Столетие со дня основания Коммунистической партии Китая является столетием, полностью изменившим многострадальную судьбу китайской нации в период новой истории".

"После опиумной войны 1840 года старый Китай оказался под угрозой гибели государства и исчезновения нации. Бесчисленное количество людей с высокими идеалами и моралью неустанно были в поиске, но не смогли коренным образом изменить трагическую судьбу китайской нации, подвергавшейся притеснениям и издевательствам, - продолжил китайский дипломат. - После основания Коммунистической партии Китая в 1921 году был установлен вектор новодемократической революции. После аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским захватчикам и Освободительной войны партия основала Китайскую Народную Республику, полноправным хозяином которой стал народ, добилась полного освобождения и независимости китайской нации, окончательно покончила с внутренними неурядицами и внешней агрессией, а также с бедным и ослабленным трагическим положением страны. Китайский народ во главе с Мао Цзэдуном вступили в новую историческую эпоху. В начале основания нового Китая страна была бедной и отсталой, все области нуждались в возрождении. Были утверждены основные институты социализма, началась индустриализация страны. Китайские коммунисты во главе с Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао содействовали достижению новых успехов в экономическом, политическом, социальном, культурном и экоцивилизационном строительстве страны, вели китайский народ семимильными шагами в ногу со временем и осуществляли стремительный подъем китайской нации".

После 18-го съезда ЦК КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Перед лицом глубоких изменений, а также невиданных за последнее столетие перемен в мире китайские коммунисты, основным представителем которых является Си Цзиньпин, на основе единого планирования реализовывали общую схему, объединяющую в единое целое экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, согласованно осуществляли всестороннюю стратегическую концепцию, утвердили идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Се Сяоюн подчеркнул, что китайская нация совершила стремительный скачок - встала на ноги, социалистический Китай вышел на новый этап развития и открыл новый исторический путь всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Удалось успешно достичь цели первой столетней борьбы - всестороннего построения среднезажиточного общества. Сейчас китайский народ на пути достижения цели второго столетия - построения процветающего, демократического, цивилизованного, гармоничного, модернизированного социалистического государства.

"В преддверии 100-летия основания КПК, а также серьезных невиданных за столетие изменений, происходящих в современном мире, столкнувшись с такими угрозами миру и развитию во всем мире, как унилатерализм, протекционизм и гегемонизм, а также глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды, серьезные эпидемии инфекционных заболеваний, Китай под руководством КПК стремится построить Сообщество единой судьбы человечества и способствовать построению международных отношений нового типа. Китай будет продолжать придерживаться реализации более крупномасштабной, широкой внешней открытости, предоставляя больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества Китая со странами мира, включая Беларусь", - отметил посол.

Он также обратил внимание, что Китай продвигает международное сотрудничество с целью взаимной выгоды и взаимного выигрыша, содействует либерализации и упрощению торговли и инвестиций, а также осуществляет качественное совместное строительство инициативы "Один пояс, Один путь".

"Беларусь является важным всесторонним стратегическим партнером Китая. Беларусь - это страна, которая в числе первых откликнулась на инициативу "Один пояс, Один путь" и активно участвует в ней. Мы глубоко уверены, что в рамках договоренности о дружественном сотрудничестве, достигнутой главами двух государств, уровень двусторонних отношений в новую эпоху будет продолжать повышаться, две страны будут продолжать углублять свое сотрудничество в различных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, образование, наука и технологии, культура", - резюмировал Се Сяоюн.-0-

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